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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Китай за 7 месяцев увеличил импорт российского мороженого в 1,6 раза до $2,4 млн

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2024 года импортировал из РФ мороженого на $2,368 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,438 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Объем поставок за семь месяцев превысил импорт из РФ за весь 2023 год ($1,9 млн).

В результате РФ поднялась с 9-го на 6-е место среди крупных поставщиков мороженого на китайский рынок.

Всего в январе-июле Китай импортировал мороженое из 35 стран (27 годом ранее). Основными поставщиками являются Франция ($27,9 млн), Новая Зеландия ($8,8 млн), США ($7,966 млн).

Как сообщалось, предпочтение российскому мороженому отдает председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он заявил "на полях" саммита G20 в 2016 году после того, как президент РФ Владимир Путин подарил ему коробку российского мороженого.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на экспорт мороженого в Китай имеют 50 российских предприятий.

По оценке центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, Китай является одним из перспективных рынков для российского мороженого. Предполагается, что к 2025 году поставки этого десерта в КНР превысят $7 млн.

Китай РФ
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