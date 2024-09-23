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Commerzbank предупредил власти ФРГ о рисках потенциальной сделки с UniCredit для экономики

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Менеджмент Commerzbank AG предупредил правительство Германии, что потенциальная сделка по покупке банка итальянским UniCredit может привести к сокращению объемов кредитования малого и среднего бизнеса, составляющего основу экономики ФРГ, пишет газета Financial Times.

ЭкономикаUniCredit может попросить ЕЦБ разрешить увеличить долю в Commerzbank до 30%Читать подробнее

UniCredit застал врасплох германских банкиров и политиков, когда неожиданно объявил о покупке 9%-ной доли в Commerzbank две недели назад. Итальянский банк приобрел 4,5% акций Commerzbank у правительства Германии и такую же долю на рынке.

Сейчас UniCredit является вторым по величине акционером германского банка после правительства ФРГ, которому принадлежит 12% его акций. UniCredit ранее заявил, что направит необходимые документы регуляторам, чтобы добиться разрешения на увеличение доли в Commerzbank до 10%.

20 сентября стало известно, что правительство Германии решило больше пока не продавать акции Commerzbank в ближайшем будущем. Немецкое финансовое агентство сообщило, что не будет продолжать сокращение пакета акций банка "до дальнейшего уведомления".

Акции Commerzbank подорожали на 24% с 11 сентября, когда UniCredit сообщил, что приобрел 9% бумаг банка. Бумаги UniCredit выросли в цене за это время на 5%.

Commerzbank обеспечивает порядка 30% экспортного финансирования ФРГ и является одним из крупнейших в стране банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. В случае сделки с UniCredit функции принятия решений по кредитам и риск-менеджмента могут быть перенесены за пределы Германии, что подорвет качество услуг для внутренних клиентов Commerzbank, предупреждают руководители банка.

Германский фининститут опасается, что значительная часть его клиентов из числа малого и среднего бизнеса, которых в данный момент насчитывается более 25 тысяч, покинут банк. Проблемой для некоторых клиентов также может стать и тот факт, что кредитный рейтинг UniCredit ниже, чем у Commerzbank.

В UniCredit при этом отмечают, что эти аргументы ничем не обоснованы. Так, например, в случае его мюнхенского подразделения - HypoVereinsbank - "все ежедневные решения принимаются в Германии, а не в Милане", заявили газете в банке.

В ходе внутренних разговоров топ-менеджеры Commerzbank признают, что слияние с UniCredit может выглядеть привлекательным для акционеров банка, поскольку оно привело бы к существенной экономии на расходах, отмечает FT.

Однако руководство банка намерено отстаивать интересы не только акционеров, но и сотрудников, клиентов, а также экономики ФРГ в целом.

Commerzbank UniCredit ЕЦБ Германия
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