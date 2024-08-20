Минсельхоз пока не видит причин менять прогноз сбора зерна в России

Прогноз сохраняется на уровне 132 млн тонн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз, несмотря на сложные погодные условия, сохраняет прогноз сбора зерна в этом году на уровне 132 млн тонн, не видит оснований для его изменения, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут.

"Нет, не будем пока (менять прогноз - ИФ)", - ответила она на соответствующий вопрос и напомнила, что оценка ведомства составляет 132 млн тонн.

"Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 млн га было чистой гибели (посевов - ИФ). И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть, небольшой, правда, но тяжело. На юге - засуха, - сказала она. - Поэтому пока держим (прогноз - ИФ) в 132 млн тонн. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим".

Лут сообщила, что из 1,1 млн га погибших площадей только 26% были застрахованы. "Нам надо проводить дополнительную работу по страхованию, именно просветительскую. Потому что все надеются на русский авось, может, пронесет. А этот год показал, что не пронесло никого, случилось все, что могло случиться", - сказала она. При этом министр напомнила, что страховщики уже выплатили 1,1 млрд рублей возмещения.

"Должны доплатить до 2,5 млрд рублей, но оплата будет после сбора урожая, потому что там программа мультириск, будут смотреть сколько получили с гектара, оценивать окончательный ущерб", - сказала она.

В 2023 году Россия собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.