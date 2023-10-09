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Американцы стали меньше использовать кредитные карты из-за рекордных ставок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американцы стали меньше использовать кредитные карты из-за повышения ставок до рекорда.

Это вызывает обеспокоенность относительно финансового здоровья домохозяйств США и перспектив розничных продаж в предстоящий праздничный сезон, пишет Financial Times.

"Расходы по кредитным картам в сентябре были небольшими и, что примечательно, снижение наблюдалось во всех секторах", - заявил экономист Citigroup Inc. Роберт Сокин. По расчетам банка, в прошлом месяце показатель уменьшился почти на 11%, причем это падение стало самым существенным за год.

Кредитные карты, в отличие от ипотеки и других видов потребительского кредитования, имеют, как правило, переменные ставки. В результате они становятся тем типом долгов, на примере которых потребители в первую очередь ощущают влияние роста процентных ставок.

Средняя ставка, которую потребители платят по кредитным картам, достигла рекордного уровня в 22,8% годовых в конце августа по сравнению с 16,3% год назад, сообщила Федеральная резервная система в пятницу. В результате в следующем году процентные платежи по долгам на кредитных картах американцев увеличатся примерно на $40 млрд, по расчетам WalletHub.

"Мы наслышаны о том, что на рынке кредитных карт наблюдается спад, - отметил главный исполнительный директор WalletHub Одиссей Пападимитриу. - Задолженность по кредитным картам остается у людей дольше, они не выплачивают ее (так быстро - ИФ) как раньше".

Главный исполнительный директор Citigroup Джейн Фрейзер на прошлой неделе предупредила, что в здоровье американских потребителей появляются "трещины". "Я думаю, что некоторые из избыточных сбережений, накопленных за годы COVID, близки к истощению", - сказал она, выступая на CNBC.

США
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