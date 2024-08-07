Дефицит бюджета РФ в январе-июне составил 0,7% ВВП при плане на год в 1,1%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1 трлн 362 млрд рублей, или 0,7% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Министерство не приводит показатели за последний месяц – только накопленные с начала года.

Доходы бюджета составили 19 трлн 747 млрд рублей (рост к прошлому году на 35,9%), расходы – 21 трлн 109 млрд рублей (+23,3%).

Предварительные данные по исполнению бюджета впоследствии обычно уточняются Казначейством, однако цифры за январь-июнь ведомство пока не публиковало. Если опираться на нескорректированные данные Минфина за первое полугодие (доходы - 17 трлн 93 млрд руб., расходы - 18 трлн 22 млрд руб., дефицит 929 млрд руб., или 0,5% ВВП), то июль, в отличие от июня, был для федерального бюджета дефицитным: доходы составили 2 трлн 654 млрд рублей, расходы - 3 трлн 87 млрд рублей.

При этом следует учитывать, что расхождения между предварительной и уточненной оценками могут оказаться значимыми. Так, в январе-мае дефицит изначально оценивался в 983 млрд руб., а по уточненной информации Казначейства составил 730,4 млрд руб.

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые были приняты в июле, дефицит бюджета на 2024 г предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Доходы запланированы в сумме 35 трлн 63 млрд руб., расходы - 37 трлн 183 млрд руб.

В январе-июле прошлого года дефицит федерального бюджета составил около 2,6 трлн руб.

Как отмечает Минфин, "динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-июле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете".

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12,97 трлн руб. и увеличились на 25,5% г/г, поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июля выросли на 16,4%.

"В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-июля свидетельствуют о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете", - пишет Минфин.

Нефтегазовые доходы составили 6 трлн 777 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+61,6%) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, говорится в сообщении ведомства.