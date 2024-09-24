Рубль по итогам торгов во вторник немного укрепился на фоне дорожающей нефти

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам вторника, рубль немного укрепился на фоне роста нефти и в рамках подготовки к налоговым выплатам сентября. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,1265 руб., что на 1,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 25 сентября на 5,78 копейки, до 92,8622 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,09 копейки, до 103,41 руб./EUR1.

Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 году в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 году до 0,9% ВВП и в 2027 году до 1,1% ВВП, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на 2024-2026 годы, в соответствии с которыми в следующем году прогнозировался дефицит в 830,5 млрд рублей, или 0,4% ВВП, в 2026 году - 1,536 трлн рублей (0,8% ВВП).

Дефицит федерального бюджета РФ в 2025-2027 годах будет на уровне не более 1% ВВП, ранее сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, на котором рассматривался проект бюджета на предстоящую трехлетку.

"В целом бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса. Дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал он.

Доходы федерального бюджета РФ в 2025 году вырастут до 40,3 трлн рублей, расходы - до 41,5 трлн рублей, дефицит составит 0,5% ВВП, кроме того, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 трлн 296 млрд рублей, это почти на 12% больше, чем в текущем году. Причем доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73%. Такое увеличение позволит нарастить финансирование обязательств, программ, проектов", - сказал Мишустин.

По его словам, расходы бюджета в 2025 году повысятся до 41 трлн 469,5 млрд рублей.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ в годовом выражении прошла пик в июле, сейчас наблюдается ее замедление, до целевого уровня (в 4%) она снизится в 2026 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на 2024-2027 годы.

"Инфляция после пика в начале июля начала замедляться. В 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году мы выйдем на целевой уровень (4% - ИФ)", - сказал министр.

Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в июле достигла 9,13%, в августе замедлилась до 9,05%, в сентябре ушла ниже 9%.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с 5,1% в апрельской версии, до 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 и 2027 годах.

"Рубль во вторник остается слабым, теряя позиции как к юаню на Мосбирже, так и к доллару. Китайская валюта пыталась закрепиться у отметки 13,2, доллар же, согласно индикаторам срочного рынка, нацелился на 93. Приближение налогового периода, пик которого придется на 30 сентября, пока не оказывает значимого влияния на курс. Возможно, основные продажи валюты и, соответственно, более выраженный эффект поддержки рубля мы увидим в предстоящие дни. Мы ожидаем, что налоговый период хотя бы поставит на паузу рублевое ослабление, которое происходит главным образом на фоне изменений внешнеторгового баланса. Экспорт снижается как в количественном, так и в стоимостном выражении, тогда как импортные потоки продолжают восстанавливаться, что в свою очередь разогревает спрос на иностранные деньги. В этих условиях жесткая ДКП Банка России и меры валютного контроля могут лишь замедлять девальвационный импульс. Краткосрочно допускаем временный отход юаня к отметке 13 руб., доллара - в район 92.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок отступили от дневных максимумов, но продолжают активно расти вечером во вторник.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысились на 1,64%, до $75,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 1,59%, до $71,48 за баррель.

Поддержку мировым рынкам во вторник оказали объявленные властями Китая меры стимулирования экономики. В частности, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

Также трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане, жертвами которых, по данным ливанского Минздрава, стали свыше 500 человек.

Кроме того, к югу от Каймановых островов в Карибском море образовался ряд штормов, которые могут усилиться до урагана третьей категории в ближайшие дни и дойти до американского побережья Мексиканского залива.

Банк России во вторник, 24 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 410 млрд рублей (при лимите 3 трлн 410 млрд рублей и спросе 3 трлн 521,9 млрд рублей) в среднем по ставке 18,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 3,2 трлн рублей (при лимите 3,2 трлн рублей и спросе 3 трлн 498,7 млрд рублей) в среднем по ставке 18,88% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 сентября увеличилась на 1 базисный пункт, до 18,49% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась во вторник относительно понедельника также на 1 базисный пункт, до 18,56% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,55% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и во вторник составила 17,18% годовых.