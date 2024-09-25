"Силовые машины" отложили завершение изготовления первой турбины ГТЭ-65 на 2025 год

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - АО "Силовые машины" планирует завершить изготовление головной газовой турбины типа ГТЭ-65 в I-II квартале 2025 года, сообщил на III научно-практической конференции "Территория энергетического диалога" генеральный конструктор компании Александр Ивановский.

"Мы изготовим газовую турбину ГТЭ-65 в I квартале 2025 года. Возможно, что на II квартал перенесем. Затем планируем испытать турбину на холостом ходу. Договариваемся об этом с испытательным стендом в городе Рыбинске. (. . .) Цикл испытаний предполагает, что мы завершим тесты в III квартале 2026 года. Дальше у нас ведутся коммерческие переговоры с рядом компаний по установке этой турбины. Параллельно в работе находятся еще две турбины, кроме головного образца", - сказал Ивановский.

Ранее предполагалось, что головной образец турбины типа ГТЭ-65 будет готов в конце 2024 года.

Ивановский заявил также о планах "Силовых машин" в следующем году произвести 7 газовых турбин большой мощности ГТЭ-170.

"Силовые машины" в декабре 2023 года изготовили первую коммерческую газовую турбину ГТЭ-170. Оборудование было произведено для Нижнекамской ТЭЦ "Татнефти". Тогда "Силовые машины" заявляли о планах в 2024 году передать заказчикам следующие две газовые турбины, в 2025 году - шесть турбин, а в 2026 году - восемь, не уточняя названия компаний-заказчиков.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.