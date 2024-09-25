Росстат отметил рост цен на бензин на АЗС с 17 по 23 сентября на 0,14%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России с 17 по 23 сентября потребительские цены на бензин выросли к предыдущей неделе на 0,14% после повышения на 0,22% с 10 по 16 сентября, на 0,38% с 3 по 9 сентября, на 0,22% с 27 августа по 2 сентября и с 20 по 26 августа, сообщил Росстат.

К началу года цены на бензин к 23 сентября поднялись на 7,6% (общая инфляция за этот период составила 5,52%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 23 сентября составляла 58,62 руб. (на 16 сентября - 58,51 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 53,47 руб. (53,43 руб.), АИ-95 - 58,79 руб. (58,74 руб.), АИ-98 - 78,36 руб. (77,76 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 17 по 23 сентября увеличились на 0,08% после символического роста в предыдущие недели (на 0,06% с 10 по 16 сентября 0,01% с 3 по 9 сентября, на 0,04% с 27 августа по 2 сентября и на 0,06% с 20 по 26 августа). Средняя цена ДТ в стране на 23 сентября составила 66,94 руб. за литр (на 16 сентября - также 66,89 руб.).

В 2023 году потребительские цены на бензин выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).