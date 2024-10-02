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Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,14%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В России с 24 по 30 сентября потребительские цены на бензин выросли к предыдущей неделе на 0,14% после такого же роста с 17 по 23 сентября, на 0,22% с 10 по 16 сентября и на 0,38% с 3 по 9 сентября, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 30 сентября поднялись на 7,7% (общая инфляция за этот период составила 5,72%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 30 сентября составляла 58,72 руб. (на 23 сентября - 58,62 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 53,51 руб. (53,47 руб.), АИ-95 - 58,83 руб. (58,79 руб.), АИ-98 - 78,86 руб. (78,36 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 24 по 30 сентября увеличились на 0,04% после повышения на 0,08% с 17 по 23 сентября, на 0,06% с 10 по 16 сентября, на 0,01% с 3 по 9 сентября. Средняя цена ДТ в стране на 30 сентября составила 66,97 руб. за литр (на 23 сентября - 66,94 руб.).

В 2023 году потребительские цены в стране выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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