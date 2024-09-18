В России рост цен на бензин с 10 по 16 сентября замедлился до 0,22%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 10 по 16 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,22% после повышения на 0,38% с 3 по 9 сентября, на 0,22% с 27 августа по 2 сентября и с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, сообщил Росстат.

С начала года к 16 сентября бензин на АЗС подорожал на 7,4% (общая инфляция за этот период составила 5,46%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 сентября составляла 58,51 рубля. (на 9 сентября - 58,36 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 53,43 рубля (53,37 рубля), АИ-95 - 58,74 рубля (58,65 рубля), АИ-98 - 77,76 рубля (77,04 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо с 10 по 16 сентября оставались стабильными (символический рост на 0,06%) четвертую неделю подряд (ранее рост на 0,01% с 3 по 9 сентября, на 0,04% с 27 августа по 2 сентября и на 0,06% с 20 по 26 августа). Средняя цена ДТ в стране на 16 сентября составила 66,89 рубля за литр (на 9 сентября - также 66,86 рубля).

В 2023 году бензин в стране подрожал на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).