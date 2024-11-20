Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в стране в октябре на 7,2%

Долги бюджетов регионов по зарплатам выросли на 0,9%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2024 года составила 379,4 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2024 года сократилась на 29,6 млн рублей, или на 7,2%, сообщил Росстат.

Относительно 1 ноября 2023 года долги по зарплате уменьшились на 80,5 млн рублей или на 17,5%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 170,9 млн рублей (45,1%), в 2023 году - 88,5 млн рублей (23,3%), в 2022 году и ранее - 120,0 млн рублей (31,6%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 ноября составили 359,8 млн рублей (снижение за месяц на 7,6%).

Задолженность по зарплате из федерального и местных бюджетов на 1 ноября отсутствовала, как и месяцем ранее.

Долги бюджетов регионов составили 19,6 млн рублей (рост за месяц на 0,9%).