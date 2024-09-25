В августе цены производителей на бензин замедлили рост до 4,9% после 25% в июле

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года цены производителей на бензин выросли к июлю на 4,9% после скачка на 25% в июле, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин в июне росли на 0,7% после снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%, в июне - на 13,3%.

Марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подорожали у производителей в августе на 2,3% (в июле - рост на 20,9%), от АИ-93 до АИ-95 - на 3,7% (в июле - плюс 29,9%), от АИ-96 до АИ-98 - на 12,8% (месяцем ранее - рост на 21%), от АИ-98 и выше - на 2,8% (в июле - рост на 7,3%).

Потребительские цены на бензин автомобильный в августе 2024 года в среднем по стране превышали цены производителей в 2 раза (в августе 2023 года - в 1,8 раза). Ранее Росстат отчитался о росте потребительских цен в России в августе на 1,2%.

Дизельное топливо у производителей подорожало в августе по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% после роста на 0,3% в июле, снижения на 1,3% в июне, роста на 0,3% в мае, на 9,6% в апреле, на 11,9% в марте. В феврале цены производителей на ДТ снижались на 3,9%, на 4% - в январе, на 3% - в декабре 2023 года, на 4% - в ноябре, на 6,5% - в октябре, росли на 15,9% в сентябре и на 15,6% в августе.

В августе 2024 году по сравнению с июлем 2024 года рост цен производителей на нефть составил 2,3% (по сравнению с декабрем 2023 года - плюс 3,5%); повышение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило - 1,5% (по сравнению с декабрем 2023 года - рост на 10,4%).

В 2023 году цены производителей на бензин выросли на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо - на 8,5%.