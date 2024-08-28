Цены производителей на бензин от АИ-93 до АИ-95 в РФ в июле выросли на 29,9%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин марок от АИ-93 до АИ-95 в РФ в июле 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 29,9% после увеличения на 0,8% в июне, сообщил Росстат.

Марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подорожали у производителей в июле на 20,9% (в июне - рост на 1,4%), от АИ-96 до АИ-98 – на 21% (месяцем ранее – снижение на 2,4%), от АИ-98 и выше – на 7,3% (в июне – рост на 14,3%).

Как ранее сообщал Росстат, в целом цены производителей на бензин в РФ в июле 2024 года выросли на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, в июне - на 0,7% после снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%, в июне - на 13,3%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в июле 2024 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,2 раза (в июле 2023 года - в 1,9 раза). Ранее Росстат отчитался о росте потребительских цен в РФ в июле на 2,4%.

Дизельное топливо у производителей подорожало в июле по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% после снижения цен на 1,3% в июне, роста на 0,3% в мае, на 9,6% в апреле, на 11,9% в марте. В феврале цены производителей на ДТ снижались на 3,9%, на 4% - в январе, на 3% - в декабре 2023 года, на 4% - в ноябре, на 6,5% - в октябре, росли на 15,9% в сентябре и на 15,6% в августе.

В июле 2024 года по сравнению с июнем рост цен производителей на нефть составил 0,2% (по сравнению с началом года - плюс 1,1%); тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом не изменились (по сравнению с декабрем 2023 года - рост на 8,7%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года цены производителей на бензин выросли на РФ на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо - на 8,5%.