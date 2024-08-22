Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к маю

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В России в июле 2024 года цены производителей на бензин выросли на 25% по сравнению с июнем, сообщил Росстат.

Существенное повышение произошло после незначительного роста цен производителей на бензин в июне (на 0,7%), снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%.

За 2023 год цены производителей на бензин выросли на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо поднялись на 8,5%.