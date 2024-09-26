Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за полугодие в 10 рублей на акцию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в России, на внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года в 10 рублей на акцию, сообщила компания.

Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 6 октября 2024 года.

"Инарктика" выплачивает дивиденды на квартальной основе. По итогам первого квартала 2024 года компания уже выплатила 0,88 млрд рублей, или 10 рублей на акцию. Совокупные выплаты по итогам шести месяцев составят 1,76 млрд рублей, или 20 рублей на акцию.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года были 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по результатам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат не было.

В 2023 году дивиденды были выплачены четыре раза. По итогам года они составили 10 рублей за акцию. С учетом поквартальных выплат (10 рублей за первый квартал, 16 рублей по итогам первого полугодия и 19 рублей за 9 месяцев) их общий размер составил 55 рублей на акцию (4,83 млрд рублей).

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%. ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" владеет 7,7% акций, Сергей Дарькин - 5,36%.

Выручка компании в первом полугодии 2024 года составила 18,3 млрд. рублей, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток за счет переоценки биомассы в воде оказался на уровне 1,4 млрд рублей против чистой прибыли 8,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2023 года. Продажи рыбы за этот период выросли на 20%, до 16,3 тысячи тонн.

Выручка компании в 2023 году увеличилась на 21%, до 28,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года. Рентабельность по этому показателю составила 45% против 55% годом ранее.

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тысячи тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.