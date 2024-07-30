ВТБ видит признаки перегрева в росте доли корпоративного кредитования в ВВП РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Большая доля корпоративных кредитов в российском ВВП свидетельствует о перегреве, ВТБ будет следить за потенциальным ужесточением макропруденциальных мер в этом сегменте, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы раньше были очень близки (к перегреву - ИФ) по проникновению корпоративного кредита в ВВП. С учетом очень успешных по приросту 2023 и 2024 годов я допускаю, что мы сейчас находимся в зоне перегрева по показателю кредита юрлиц к ВВП, даже в мировом сравнении", - заявил Пьянов.

О том, что Банк России обсуждал вопрос введение макропруденциальных мер для корпоративных кредитов, на прошлой неделе сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что макропруденциальные меры не влияют на темпы роста кредитования, но предотвращают рост закредитованности заемщиков с большой долговой нагрузкой. По ее словам, выручка предприятий может не позволять обслуживать кредиты, которые зачастую берутся на сделки по слиянию и поглощению или для осуществления экспансии на рынке. "Вот для предотвращения таких ситуаций возможно применение макропруденциальных мер. Мы обсуждали какое-то время назад, но к решению пока не пришли", - сказала она.

Пьянов отметил, что ВТБ учтет это заявление, в том числе в прогнозе по достаточности капитала, если будут приняты соответствующие решения.

"Мы действительно наблюдаем в некоторых странах отраслевые или секторальные своего рода антициклические надбавки. Мы понимаем, что корпоративный кредит - это, наверно, та строчка, которая наиболее отклонилась от макропрогнозов ЦБ, и это тоже явно проинфляционный фактор", - сообщил первый зампред правления ВТБ.

"Я допускаю, что если после 18%-ной ставки рост корпоративного кредитования не замедлится, ЦБ может думать в направлении отдельных макропруденциальных надбавок впервые в корпоративном сегменте. Является ли это абсолютно исключаемым? Нет, не является", - подчеркнул он.

ВТБ повысил прогноз по росту корпоративного кредитного портфеля на 2024 год с "менее 10%" до "более 15%".