Совет директоров "Делимобиля" не будет рекомендовать дивиденды за 2023 год

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") не будет рекомендовать дивиденды по итогам деятельности 2023 года, сообщил журналистам основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.

"По итогам деятельности 2023 года нет (не будет дивидендов - ИФ), по первым 6 месяцам 2024 года, если мы сможем, - мы обязательно сделаем. Наша дивидендная политика достаточно определенная и жесткая. История дивидендов принципиально важна для наших инвесторов - мы хотим, чтобы наши инвесторы были нашими пользователями, и для них важен не только рост капитализации, но и стабильность дивидендов", - сказал он.

В январе 2024 года совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Если показатель чистый долг/EBITDA превышает 3х, объем дивидендов будет рассчитываться "с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывающейся макроэкономической конъюнктуры". На размер дивидендов будут, в том числе, влиять макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др. факторы.

Ранее CFO "Делимобиля" Наталья Борисова сообщала, что по итогам 2023 года соотношение чистого долга к EBITDA ожидается на уровне 3,5х. С 2024 года компания рассчитывает выйти по показателю соотношения чистого долга к EBITDA на уровень меньше 3х.

7 февраля на "Мосбирже" начались торги акциями "Делимобиля".

Накануне компания подвела итоги IPO: проведено размещение по верхней границе ценового диапазона - 265 рублей/штука; общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO); капитализация - 46,6 млрд рублей с учетом привлеченных в ходе IPO средств.

По итогам IPO доля акций компании в свободном обращении составит 9%.