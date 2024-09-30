"Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - АО "Роснано" не имеет признаков банкротства после реализации мероприятий по финансовому оздоровлению, в рамках которых были достигнуты договоренности с банками-кредиторами о полном досрочном исполнении обязательств со значительным дисконтом к телу долга, говорится в отчете компании за I полугодие.

"Роснано" в апреле договорилось с банками-кредиторами о 20%-ном дисконте при досрочном погашении долга, стоимость обслуживания которого превышала 12 млрд рублей в год. В июле "Роснано" сообщило, что досрочно выплатило банкам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга. Сумму выплат в компании не называли.

Как говорится в отчете, частичная успешная реализация договоренностей с банками позволила компании значительно сократить долговую нагрузку, а также полностью исключить необходимость несения будущих затрат на обслуживание (выплату процентов по кредитам) погашенных обязательств.

"В рамках достигнутых договоренностей в течение следующего отчетного периода эмитентом будут полностью завершены мероприятия по досрочному дисконтированному погашению остатка долга по кредитам", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается в документе, для оптимизации затрат на обслуживание долга компания намерена реализовать право на досрочный выкуп облигаций, предусмотренный решениями об их выпуске. Ранее сообщалось, что в начале августа "Роснано" выкупило по оферте 99,6% последнего выпуска облигаций без госгарантии серии БО-002Р-02 на сумму 1,395 млрд рублей (номинальный объем эмиссии - 1,68 млрд руб.). Компания отмечала, что планирует после выкупа погасить выпуск. Кроме того, "Роснано" выставило на 30 сентября оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций с госгарантией 8-й серии. Данные два выпуска последние, находящиеся в обращении, облигации компании.

"В связи с изложенным, признаки банкротства эмитента, предусмотренные ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", на дату составления отчета полностью устранены, эмитент в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность", - говорится в отчете.

"Роснано" неоднократно предупреждало о риске возникновения признаков банкротства из-за невозможности самостоятельно расплатиться с долгом, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. С 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил "Интерфаксу" близкий к компании источник.

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема была обеспечена госгарантиями. Из этого долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты, говорил "Интерфаксу" управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов.

В июле "Роснано" сообщило о запуске нового инвестиционного цикла с частными инвесторами. Планируется, что он будет базироваться на научно-технических заделах как самого "Роснано", так и партнерских научных и образовательных организаций, сообщили в компании.