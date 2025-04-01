Поиск

"Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией

Компания обещает осуществить выплату в течение 10 дней

"Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Роснано" не исполнило в срок обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций серии 08, объяснив это необходимостью выработки технического механизма выплаты.

Роснано должно было 31 марта выплатить 12-й купон по девятилетним облигациям серии 08. Объем выпуска - 13,4 млрд рублей, он обеспечен государственной гарантией. Ставка купона - 18,13% годовых, дата погашения - 27 марта 2028 года.

Объем неисполненных в срок обязательств - 1,005 млрд рублей, причина - "разработка технического механизма выплаты купонного дохода", сообщила компания на ленте раскрытия.

"Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", - заявила компания после публикации сущфакта о техдефолте.

"Интерфакс" направил в "Роснано" запрос о том, с чем связана необходимость выработки особого механизма для выплаты очередного купона по облигациям.

Роснано
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 7,2%

OpenAI провела инвестраунд на $40 млрд, получив оценку в $300 млрд

"Циан" одновременно с началом торгов на "Мосбирже" запустит buyback сроком на год

"Циан" одновременно с началом торгов на "Мосбирже" запустит buyback сроком на год

В России в 2025 году площади под картофелем увеличатся на 6,5 тысяч га

S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки

S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки

Brent подорожала до $74,92 за баррель

Суд отменил часть обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Богданчикову и Гарберу

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Renault и Nissan изменят условия партнерства

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6115 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });