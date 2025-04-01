"Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией

Компания обещает осуществить выплату в течение 10 дней

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Роснано" не исполнило в срок обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций серии 08, объяснив это необходимостью выработки технического механизма выплаты.

Роснано должно было 31 марта выплатить 12-й купон по девятилетним облигациям серии 08. Объем выпуска - 13,4 млрд рублей, он обеспечен государственной гарантией. Ставка купона - 18,13% годовых, дата погашения - 27 марта 2028 года.

Объем неисполненных в срок обязательств - 1,005 млрд рублей, причина - "разработка технического механизма выплаты купонного дохода", сообщила компания на ленте раскрытия.

"Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", - заявила компания после публикации сущфакта о техдефолте.

"Интерфакс" направил в "Роснано" запрос о том, с чем связана необходимость выработки особого механизма для выплаты очередного купона по облигациям.