Aston Martin ухудшил прогноз продаж в 2024 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings планирует продать в оставшуюся часть 2024 года на 1 тысячу машин меньше, чем ожидалось ранее, из-за перебоев с поставками и слабости экономики Китая.

Более низкий объем продаж приведет к тому, что скорректированная прибыль до процентных, налоговых и амортизационных выплат (EBITDA) в 2024 году будет незначительно ниже 305,9 млн фунтов ($409 млн), зафиксированных в 2023 году, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали, что данный показатель составит 375 млн фунтов.

Также Aston Martin больше не прогнозирует позитивный свободный денежный поток во втором полугодии этого года.

В 2023 году оптовые продажи компании составили 6,62 тысячи автомобилей. В этом году, согласно новому прогнозу, поставки снизятся на 7-9%, в то время как ранее предполагалось повышение на аналогичную величину.

"Внешние факторы в мировой автомобильной промышленности, включая перебои в цепочке поставок и слабый спрос в Китае, теперь влияют на прогноз объемов Aston Martin на оставшуюся часть 2024 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компания в настоящее время сталкивается с "растущим числом опозданий в поставках компонентов из-за сбоев у нескольких поставщиков, в результате все большее количество автомобилей требуют более длительного времени для завершения". "Эти проблемы влияют на эффективность операций и задерживают доставку автомобилей", - заявили в компании.

Котировки Aston Martin падают на 22,6% на торгах в Лондоне в понедельник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года рухнула более чем на 45% (до 1,32 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 увеличился почти на 7%.