В Barclays считают, что котировки европейских автопроизводителей достигли дна

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цена бумаг европейских производителей автомобилей резко снизилась в последние месяцы после череды ухудшений финансовых прогнозов, сейчас котировки достигли минимумов и готовы к восстановлению, считает группа аналитиков британского банка Barclays под руководством Хеннинга Космана.

Снижение процентных ставок в крупнейших экономиках мира и масштабные экономические стимулы, анонсированные властями Китая, могут оказать поддержку автопроизводителям, написали они.

По их мнению, структурные проблемы, с которыми сталкиваются европейские автомобильные бренды в Китае, уже учтены в текущих котировках, и акции обладают значительным потенциалом к росту.

"Путь наименьшего сопротивления ведет наверх, поскольку мировой тренд на снижение ставок и китайские стимулы приближают "мягкую посадку", - отметили аналитики Barclays.

Сильнее всего среди европейских автопроизводителей от китайского рынка зависит Mercedes - на КНР пришлось 33% продаж компании в первом полугодии 2024 года. Для BMW этот показатель составляет 27%, для Porsche - 18%.

Аналитики повысили рекомендацию для акций BMW до "на уровне рынка". В то же время они снизили рекомендацию для бумаг Mercedes и Stellantis до "на уровне рынка" с "выше рынка", для Porsche - до "ниже рынка".