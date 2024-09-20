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Акции Mercedes падают на 7% после ухудшения годового прогноза

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG ухудшил прогноз на текущий год из-за слабого спроса в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе, показатель EBIT по итогам года будет "существенно меньше", чем в прошлом году, когда он составил 19,66 млрд евро.

Кроме того, компания теперь ожидает, что в 2024 году рентабельность в сегменте легковых автомобилей составит 7,5-8,5%, тогда как ранее показатель ожидался в диапазоне 10-11%.

Причиной снижения прогноза стало "дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации", главным образом вызванное ослаблением спроса в Китае.

Акции Mercedes-Benz дешевеют на 7% в ходе торгов в пятницу. Бумаги других европейских автопроизводителей также снижаются в цене, в том числе Volvo (-4,2%) и Stellantis (-2,7%).

Mercedes Mercedes-Benz Stellantis Volvo
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