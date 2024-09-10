BMW ухудшила прогнозы на 2024 год из-за отзыва и приостановки поставок автомобилей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) ухудшил прогнозы на 2024 год из-за приостановки поставок и отзыва некоторых автомобилей в связи с неисправностью интегрированных тормозных систем (IBS), получаемых компанией от поставщика.

Как говорится в пресс-релизе компании, проблемы с IBS затрагивают в общей сложности свыше 1,5 млн автомобилей. Отзыв машин и отсрочка поставок будет стоить компании существенных расходов в третьем квартале, их сумма будет выражаться "высоким трехзначным числом".

Поставщиком BMW, о котором идет речь, является Continental. Ранее эта компания заявила, что неисправная электроника в IBS может привести к ухудшению работы тормозной системы. При этом BMW и Continental утверждают, что эксплуатация автомобилей является безопасной.

Дополнительным фактором, вынуждающим германского автопроизводителя ухудшать годовые прогнозы, является ослабление спроса в Китае. Несмотря на стимулы властей КНР, потребительский спрос в стране остается слабым, говорится в пресс-релизе.

Теперь BMW ожидает, что ее годовые прогнозы "немного снизятся" относительно предыдущего года. Ранее компания прогнозировала "небольшой рост" продаж.

Компания понизила прогноз маржи EBIT в автомобильном сегменте на этот год до 6-7% с 8-10%.

Акции BMW теряют 8,3% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 29,4%.