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Объем торговли нефтепродуктами на СПбМТСБ в 2024 году может превысить 35 млн тонн

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Объем торговли нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 2024 год достигнет нового рекорда в 35-36 млн тонн, сообщил журналистам вице-президент площадки Антон Карпов.

"Приятно, когда ты идешь к какой-то далекой цели и доходишь до вершины, но, когда находишься на ней, становится страшно. 31 млн тонн (нефтепродуктов - ИФ), которыми мы отторговали в прошлом году, казались нам пределом. В этом году мы внимательно смотрим на наши показатели за 11 месяцев, и они нас настораживают: по всей видимости, по итогам года может оказаться 35-36 млн тонн", - сказал он.

В январе-ноябре 2024 года, на СПбМТСБ было реализовано 33,48 млн тонн нефтепродуктов, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, продажи бензинов на площадке увеличились на 12,9%, до 9,74 млн тонн, дизельного топлива - на 28,9%, до 17,01 млн тонн.

Карпов отметил, что рост объемов продаж обусловлен в том числе распространением торговли нефтепродуктами в рамках системы Оператор товарных поставок (ОТП) РЖД.

СПбМТСБ РЖД Антон Карпов
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