Продажи дизтоплива на Петербургской бирже в августе выросли на 20%, бензина – снизились на 1%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в августе 2024 года составили 3,171 млн тонн, что чуть более чем на 10% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении увеличился на 14,2% - до чуть более чем 197 млрд рублей.

Бензина в прошлом месяце было продано 916 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. Небольшое снижение обусловлено снижением объемов продаж Аи-92 – на 10,2% до 524 тыс. тонн. При этом площадка подчеркивает, что реализация Аи-95 выросла на 15,7% к прошлом году, до 384 тыс. тонн.

Дизельного топлива реализовано 1,58 млн тонн (рост на 20,3%). Из них 1,29 млн тонн - летнего ДТ (рост на 15,4%), зимнего - 134,3 тыс. тонн (рост на 8,4%), арктического - 123,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза), межсезонного - 30 тыс. тонн (против 2 тыс. тонн в августе-23).

Продажи авиакеросина составили 155,3 тыс. тонн (снижение на 6,5%), топочного мазута - 222,1 тыс. тонн (рост на 20,3%), сжиженных углеводородных газов - 184,4 тыс. тонн (снижение на 30,6%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года объем реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ вырос на 6,4%, до рекордных 31 млн тонн. Продажи дизтоплива увеличились на 7,9% до 14,75 млн тонн, 95-го бензина – на 2,5% до 3,63 млн тонн, однако снизились объемы реализации 92-го бензина – на 3,7% до 6,02 млн тонн.