Чистая прибыль лизинговой компании "Трансфин-М" по МСФО выросла в I квартале в 1,3 раза

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании ПАО "Трансфин-М" по МСФО выросла в январе-марте 2024 года в 1,3 раза до 6,1 млрд рублей с 4,8 млрд рублей за аналогичный период годом ранее, сказано в ее отчетности.

Выручка по договорам с покупателями увеличилась в I квартале 2024 года на 15,3% до 21,5 млрд рублей, в том числе, выручка за ж/д перевозки – услуги по оперированию составила 13,9 млрд рублей, доходы от операционной аренды – 4,7 млрд рублей, выручка от эксплуатации комплекса услуг горнотранспортного оборудования – 2,9 млрд рублей.

Прибыль компании от операционной деятельности выросла в 1,5 раза и составила 9,9 млрд рублей.

В отчете сообщается, что в апреле 2024 года группа привлекла трехлетний кредит на сумму 1,387 млрд рублей под 2,2% годовых. Также в апреле группа расширила кредитование компании, занимающейся деятельностью морского грузового транспорта (третьей стороне), путем выдачи дополнительных займов на общую сумму 3,4 млрд рублей.

"Трансфин-М" оказывает услуги финансового лизинга железнодорожного подвижного состава, воздушных судов, а также автомобильного, морского транспорта, технологического оборудования и спецтехники для нужд железнодорожной отрасли.

Конечным бенефициаром "Трансфин-М" до февраля до 2024 года был Алексей Тайчер. В феврале "Трансфин-М" сообщило, что Тайчер продал 100% компании. Так, 70%-я доля в АО "ТФМ-Гарант", владеющем 100% акций "Трансфин-М", перешла во владение ООО УК "Аурум Инвестмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвестсервис" (Москва), а 30% – к ООО "ТЕТИС Кэпитал" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Талер" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (Москва).