ФНБ в 2024 г. будет пополнен на 38,8 млрд руб., в 2025 г. - на 1,64 трлн руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году будет пополнен на 38,8 млрд рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, опубликованных в базе данных Госдумы.

Ранее размер пополнения в текущем году оценивался в 334 млрд рублей.

В 2025 году фонд пополнится на 1,639 трлн рублей (в соответствии с законом о бюджете на 2024-2026 гг. был запланирован объем 1,821 трлн рублей), в 2026 году - на 1,895 трлн рублей (1,836 трлн рублей), в 2027 году - на 1,275 трлн рублей.

При этом за счет нефтегазовых доходов пополнение в текущем году ожидается в размере 44,9 млрд рублей, в 2025 году - на 1,559 трлн рублей, в 2026 году - на 1,813 трлн рублей, в 2027 году - на 1,227 трлн рублей. Объемы пополнения соответствуют дополнительным нефтегазовым доходам предыдущих лет: дополнительные нефтегазовые доходы составят в 2024 году 1,559 трлн рублей, в 2025 году - 1,813 трлн рублей (0,8% к ВВП), в 2026 году - 1,227 трлн рублей (0,5 % к ВВП). И 651 млрд рублей ожидается в 2027 году (0,3% к ВВП), из чего следует сделать вывод, что такое пополнение фонда планируется в 2028 году.

Курсовая разница даст снижение средств на 6,1 млрд рублей в текущем году, в 2025-2027 годах, напротив, ожидается увеличение на 80,1 млрд рублей, 81,7 млрд рублей и 48,1 млрд рублей соответственно.

Использование средств фонда в 2024 году ожидается в размере 1,3 трлн рублей, как и было изначально запланировано, в 2025 году снизится до 600 млн рублей, в последующие годы его использование не предусмотрено.

Объем ФНБ к концу 2024 года составит 11,055 трлн рублей, или 5,6% ВВП, к концу 2025 года - 12,883 трлн рублей (оценка текущего закона о бюджете - 13,003 трлн рублей), 6% ВВП, к концу 2026 года - 14,927 трлн рублей (14,872 трлн рублей), 6,5% ВВП, к концу 2027 года - 16,497 трлн рублей, или 6,6% ВВП.