В России меньше трети финорганизаций используют стресс-тесты в оценке климатических рисков

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России менее трети финансовых организаций используют стресс-тесты при оценке климатических рисков, заявила на ESG-конгрессе РБК директор департамента финансовый стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Стресс-тесты пока мало кто использует, менее трети - 29% организаций сказали, что уже используют сценарный анализ, и пока только 18% финансовых организаций ставят перед собой климатические цели", - сказала она, сославшись на недавно проведенный регулятором опрос финансового сектора.

"Только 9% (респондентов - ИФ) учитывают выбросы парниковых газов тех компаний, которые они финансируют. Что типично для крупных финансовых институтов глобальных, когда они считают выбросы, финансируемые ими, у нас пока это, скорее, редкость. Будем работать", - подчеркнула глава департамента ЦБ.

У большинства опрошенных (66%) совет директоров учитывает необходимость управления климатическими рисками, в 40% финансовых организаций этот элемент интегрирован в систему управления рисками.

"Пока мы на стадии мягкого регулирования, то есть наша задача - рекомендовать и помогать финансовому сектору углубить свою оценку. Для этого мы и делаем стресс-тесты", - сказала Данилова.

В дальнейшем ЦБ планирует внедрить эти рекомендации в регулирование. Банк России также планирует мотивировать банки за счет применения пониженных требований к капиталу по "зеленым" и адаптационным проектам.

ЦБ в феврале 2024 года опубликовал оценку влияния климатических рисков на банки и крупнейшие компании страны. Результаты стресс-теста показали, что банкам следует наладить управление климатическими рисками в соответствии с рекомендациями регулятора, в том числе помогать клиентам из "коричневых" секторов экономики (с высокой углеродоемкостью производимой продукции или производители углеводородов) перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода и диверсифицировать собственный кредитный портфель, отмечал ранее Банк России.

Регулятор сейчас проводит второй стресс-тест по оценке климатических рисков, к которому привлек крупнейшие банки и компании, заявила глава департамента ЦБ. В дальнейшем аналогичный опрос Банк России планирует провести в страховых компаниях и НПФ.