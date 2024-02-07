ЦБ РФ предупредил банки о последствиях реализации климатических рисков

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки при отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу могут столкнуться с существенными потерями, если не перераспределят структуру кредитного портфеля в пользу "зеленых" заемщиков, свидетельствует стресс-тест Банка России

Стресс-тестирование банковского сектора проводилось для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на индивидуальной основе, а также совокупно для группы остальных банков. Динамический стресс-тест рассчитывался на интервалах с 2023 по 2025 год, 2025-2030 годов, 2030-2035 годов и 2035-2040 годов.

Основу стрессовых сценариев составил сценарий с умеренно амбициозной климатической политикой, в котором страны ограничивают потепление климата двумя градусами Цельсия ("Below 2°C"). Стрессовые сценарии были подготовлены в двух вариациях - с инерционной внутренней климатической политикой ("Климатический-1"), в которой она остается в рамках регулирования, принятого по состоянию на 2023 год, и с введением более амбициозной внутренней климатической политики ("Климатический-2").

Результаты стресс-тестирования показывают, что в обоих сценариях климатический стресс будет оказывать понижательное влияние на фактические значения показателя достаточности капитала Н1.0 у кредитных организаций. Масштаб этого влияния также будет зависеть от степени адаптации экономики к переходным климатическим рискам, и как следствие, возможности банков перераспределить структуру своих кредитных портфелей в пользу "зеленых" заемщиков. В частности, достаточность капитала Н1.0 в целом по сектору на горизонте до 2040 года может снизиться на 0,7-3,0 процентного пункта в зависимости от сценария.

Сценарий "Климатический-1" является более мягким с точки зрения динамики макроэкономических и отраслевых показателей. При этом отсутствие стимулов может негативно влиять на темпы изменения структуры экономики. В этих обстоятельствах возможности банков по диверсификации своих кредитных портфелей в пользу секторов, устойчивых к переходным рискам, могут быть ограничены. В среднем по банковскому сектору это негативное влияние на достаточность капитала оценивается в 0,7 п.п. при сохранении неизменной структуры кредитного портфеля на всем прогнозном горизонте. Если кредитные организации все-таки смогут диверсифицировать свой кредитный портфель в пользу "зеленой" экономики, сокращение показателя Н1.0 составит 0,2 п.п.

Амбициозная внутренняя климатическая политика в сценарии "Климатический-2" может привести к более существенному "озеленению" экономики и появлению новых секторов, не подверженных переходным рискам. У банков появится больше возможностей изменить структуру кредитования за счет снижения экспозиции на "коричневые" компании. По оценкам ЦБ, их доля при проведении банками активной политики адаптации снизится с 34% в 2022 году до 6,7% кредитного портфеля к 2040 году. Тем не менее введение механизмов углеродного ценообразования создаст более серьезные вызовы для "коричневых" компаний по сравнению со сценарием "Климатический-1". В результате этого давление климатического стресса на капитал кредитных организаций окажется более существенным. В совокупности это даст понижательный эффект для фактического показателя Н1.0 в среднем по банковскому сектору в размере 0,7 п.п.

В то же время, если в сценарии "Климатический-2" банки сохранят действующую структуру кредитного портфеля на всем прогнозном горизонте, то понижательное влияние климатического стресса на показатель Н1.0 банковского сектора может увеличиться до 3 п.п. В последнем случае из-за неравномерности распределения капитала и рисков по банковскому сектору у отдельных СЗКО может возникнуть дефицит капитала, что означает потенциальные риски для финансовой стабильности.

"Таким образом, устойчивость банковского сектора во многом будет зависеть от возможностей по диверсификации кредитного портфеля в пользу "зеленой" экономики. С учетом этого кредитным организациям (и финансовому сектору в целом) необходимо управлять климатическими рисками и проводить работу с клиентами по повышению их энергоэффективности и снижению углеродоемкости продукции. Это будет способствовать постепенной и последовательной трансформации вложений и кредитного портфеля в сторону увеличения доли клиентов, устойчивых к переходным рискам", - говорится в обзоре ЦБ по итогам стресс-тестирования.

ЦБ отмечает, что хотя кредитным организациям проще адаптироваться к климатическим рискам за счет диверсификации портфеля, это не значит, что им следует устанавливать политики запрета на финансирование определенных отраслей. Наоборот, наиболее дальновидной видится политика банков, при которой они помогают корпоративному сектору перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода, поддерживают реализацию проектов по снижению выбросов, а также увеличивают темпы роста кредитования альтернативных отраслей.

Банк России продолжит оценивать возможные последствия от реализации переходных климатических рисков. В том числе в 2024 году регулятор планирует провести стресс-тестирование климатических рисков с учетом собственных оценок крупнейших финансовых и нефинансовых компаний и профильных ведомств, а также запустить регулярный опрос банков и других финансовых компаний о подверженности климатическим рискам и управлению ими.