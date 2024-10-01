Концессии позволят привлечь более 100 млрд рублей в реконструкцию аэропортов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Реализация концессионных проектов позволит привлечь в реконструкцию российских аэропортов более 100 млрд рублей, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в Новосибирске. ОН сказал это на совещании о концессиях в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов".

"Использование данного механизма позволит привлечь более 100 млрд (рублей - ИФ) внебюджетных средств", - сказал Савельев.

Всего в рамках федпроекта планируется реконструкция 28 аэродромов с помощью механизма концессии. По его словам, это позволит существенно сэкономить средства федерального бюджета.

Вице-премьер добавил, что формирование нацпроекта "Эффективная транспортная система" уже завершается.

Он также напомнил, что к 2030 году, в соответствии с поручением главы государства, необходимо обеспечить модернизацию 75 аэропортов страны. "У нас в стране на сегодняшний момент 228 аэропортов, и это достаточно существенный будет вклад в модернизацию нашей аэропортовой инфраструктуры", - отметил вице-премьер.

По словам Савельева, реализация данного поручения - это личная ответственность руководителей Минтранса, Росавиации и руководителей аэропортовых холдингов.

В августе руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о планах развития аэродромов, заявил, что частные владельцы аэропортовых терминалов в рамках механизма ГЧП вложат 104 млрд рублей в модернизацию аэродромной инфраструктуры. На тот момент, по его словам, список аэродромов, подпадающих под концессию, уже был сформирован, подтверждена готовность к работам в 26 аэропортах и еще по двум аэродромам переговоры продолжались.