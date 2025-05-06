Аэропорты СКФО до 2030 года получат на модернизацию более 35 млрд рублей

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство планирует модернизацию ряда аэропортов Северо-Кавказского федерального округа, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании по развитию аэропортовой инфраструктуры, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел в Минеральных Водах.

"На территории СКФО в рамках федпроекта "Развитие опорной сети аэродромов" предусмотрена модернизация аэродромной инфраструктуры, кроме Минеральных Вод - в Грозном, Махачкале, Ставрополе и Нальчике. Общий объем финансирования объектов Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года за счет всех источников составит 35,7 млрд рублей", - сказал Старовойт.

Министр уточнил, что работы в аэропорту "Грозный" в Чечне, которые проводятся там в отношении аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры, и в аэропорту "Уйташ" в Махачкале планируется завершить в 2026-2027 годах.