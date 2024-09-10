ФАС утвердила повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта аэродромов

Для внутренних рейсов ставка увеличилась на 37%, для международных - в два раза

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний: как и анонсировалось, на внутренних рейсах ставка увеличилась на 37%, на международных - в два раза.

Соответствующий приказ ведомства от 30 августа опубликован на официальном портале правовых актов 6 сентября. Он вступит в силу через 10 дней после дня официального опубликования, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

Ставки для иностранных пользователей воздушного пространства России не поменялись.

В предыдущий раз аэронавигационные сборы для российских и зарубежных авиакомпаний индексировались в апреле 2023 года.

Повышение сборов только с российских перевозчиков в 2024 году ранее анонсировала Росавиация. Дополнительно собираемые средства планируется направлять в создаваемый фонд для финансирования реконструкции малых аэродромов. Всего до 2030 года предполагается отремонтировать не менее 50 таких объектов, ежегодно на это требуется порядка 12 млрд рублей.

Индексация сборов повлечет и рост стоимости билетов - в среднем до 150 рублей в расчете на одного пассажира, отмечали в ведомстве. При этом для пассажиров, летающих внутри Дальневосточного федерального округа, билеты не подорожают.

В конце августа также сообщалось, что Минтранс подготовил проект постановления правительства, которым утверждаются правила расчета, уплаты и аккумулирования средств, собираемых на капремонт аэродромов, а также порядок их расходования. Согласно пояснениям к документу, деньги будут ежемесячно перечисляться в доход федерального бюджета, и далее Минфин будет предоставлять их Росавиации на следующие виды работ: непосредственно ремонт аэродромов, установка светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений. Общественное обсуждение проекта длилось до 9 сентября.