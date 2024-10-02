Экс-глава "Росгеологии" и "Геотека" стал президентом управляющей компании Ильского НПЗ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Роман Панов назначен президентом ООО "Кубанская нефтегазовая компания" (КНГК), под управлением которого находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России - Ильский НПЗ (Кубань).

"Панов назначен на должность президента ООО "КНГК" 20 сентября, трудовой договор бессрочный, приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшее время. Его (компетенции - ИФ) в области управления позволят усилить развитие ключевых направлений работы (компании - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в КНГК.

Панов с июня 2013 года по март 2019 года возглавлял госхолдинг "Росгеология". Позже он входил в команду топ-менеджмента Газпромбанка, где в должности вице-президента курировал направление развития сырьевых активов. Последним местом работы Панова был нефтесервисный "Геотек", который он возглавил в должности президента в октябре 2023 года.

В КНГК отметили, что в настоящее время проходит процесс реорганизации структуры компании, на ее базе будет создан "КНГК Холдинг", в связи с чем принято решение усилить топ-менеджмент. "КНГК Холдинг" объединит "Кубанскую нефтегазовую компанию", ООО "КНГК - Ильский нефтеперерабатывающий завод", ООО "КНГК-Транслогистика", ООО "КНГК-Энерго" и ООО "КНГК-Групп".

Пост первого вице-президента - генерального директора "Кубанской нефтегазовой компании" занял Павел Юрченко, который также является гендиректором Ильского НПЗ.

"Он обладает глубокими знаниями в области управления производственными процессами, стратегического планирования и внедрения инновационных технологий. Его опыт включает как непосредственное руководство производственными подразделениями, так и реализацию крупных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и развитие инфраструктуры", - добавили в компании.

Кроме того, Дмитрий Московченко, ранее занимавший должность президента КНГК, вступил в должность председателя совета директоров этой компании, будущего "КНГК Холдинга".

В компании подчеркнули, что изменения структуры не исключены и в будущем.

"Ильский НПЗ" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России, осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. Согласно отчету завода, в 2023 году НПЗ впервые в истории переработал 5,285 млн тонн нефти.

НПЗ реализует масштабную программу модернизации, которая предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических установок, инфраструктурных и бытовых объектов. Ввод в феврале 2020 года магистрального нефтепровода Нововеличковская-Краснодар протяженностью 21 км позволил предприятию перейти на обеспечение нефтью полностью по системе магистральных нефтепроводов, а пропускная способность приемо-сдаточного пункта увеличилась до 3 млн тонн нефти. В рамках первого этапа модернизации на НПЗ введена в эксплуатацию установка первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 мощностью 3,6 млн тонн в год. В результате суммарная мощность предприятия по переработке выросла более чем вдвое, до 6,6 млн тонн сырья в год.

В конце 2025 года намечен запуск комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ). Ильский НПЗ станет первым производителем товарных бензинов Аи-92 и Аи-95 экологичного 5-го класса по отечественной технологии.