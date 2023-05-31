Беспилотник упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Оперштаб Кубани сообщает о падении беспилотника на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, жертв и разрушений нет.

"По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", - говорится в сообщении.

На месте работают спецслужбы и правоохранительные органы. Угрозы жизни жителям и пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен.

В 9:20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками, уточнили в оперштабе.

Как сообщалось, 4, 5 и 28 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод уже был атакован беспилотниками.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.