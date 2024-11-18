Ильский НПЗ обратился за господдержкой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ильский нефтеперерабатывающий завод (Краснодарский край) обратился в профильные министерства для проработки возможных мер государственной поддержки предприятия в рамках заключенного соглашения о модернизации предприятия, сообщил "Интерфаксу" представитель НПЗ.

"Действительно были обращения в профильные министерства в рамках проработки возможных мер государственной поддержки. Осуществляются они в рабочем порядке и на постоянной регулярной основе, в большей степени касаются (проводимой - ИФ) модернизации производства. Также поднимался вопрос и повышения ключевой ставки (Банка России - ИФ)", - сообщили на предприятии.

В компании уточнили, что рисков остановки НПЗ нет. НПЗ продолжает работу с положительной маржинальностью. Отмечаемое снижение загрузки НПЗ обусловлено проведением планового ремонта технологического оборудования.

"Это необходимые меры для обеспечения стабильной и безопасной работы предприятия в зимний период. Проведение ремонта позволяет нам выявлять потенциальные неисправности, что в конечном итоге способствует повышению эффективности производственного процесса. Проведение плановых работ не связано с низкой рентабельностью предприятия. В ноябре мы планируем переработать около 300 тысяч тонн сырья. Наращивание объемов позволит сохранить ключевые производственные показатели на стабильном уровне", - добавили в компании.

Ремонтные работы ведутся по утвержденному графику, уточнили на НПЗ. "Уже в декабре мы планируем выйти на производственную мощность",- сообщил представитель НПЗ.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России, осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. Согласно отчету завода, в 2023 году НПЗ впервые в истории переработал 5,285 млн тонн нефти.

НПЗ реализует масштабную программу модернизации, которая предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических установок, инфраструктурных и бытовых объектов. Ввод в феврале 2020 года магистрального нефтепровода Нововеличковская-Краснодар протяженностью 21 км позволил предприятию перейти на обеспечение нефтью полностью по системе магистральных нефтепроводов, а пропускная способность приемо-сдаточного пункта увеличилась до 3 млн тонн нефти. В рамках первого этапа модернизации на НПЗ введена в эксплуатацию установка первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 мощностью 3,6 млн тонн в год. В результате суммарная мощность предприятия по переработке выросла более чем вдвое, до 6,6 млн тонн сырья в год.

В конце 2025 года намечен запуск комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ). Ильский НПЗ станет первым производителем товарных бензинов Аи-92 и Аи-95 экологичного 5-го класса по отечественной технологии.