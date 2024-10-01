KLM отменила полеты в Израиль как минимум до конца года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания KLM отменила все полеты в Тель-Авив до конца 2024 года, сообщает нидерландский портал NL Times со ссылкой на представителей перевозчика.

Авиакомпания прекратила полеты в Тель-Авив ранее, но планировала возобновить их 26 октября.

"Это решение (о продлении срока) было принято недавно, в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке из-за войны между Израилем и движением "Хезболла", - объяснил представитель KLM.

Что касается Бейрута, то сама KLM не совершает полетов туда, а ее дочерняя компания Transavia, которая работает на этом направлении, прекратила полеты в Бейрут до 3 ноября, а в Тель-Авив - до конца марта 2024 года.

Air France, являющаяся партнером KLM, тоже пока отменила рейсы в Бейрут и Тель-Авив.

Ранее 1 октября о похожих решениях объявили германская Lufthansa и ее дочерняя компания Swiss International Air Lines.

"Авиакомпании Swiss и Lufthansa Group вновь корректируют расписание рейсов в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке: полеты в Тель-Авив будут приостановлены до 31 октября 2024 года; полеты в Бейрут - до 30 ноября 2024 года", - сообщил сайт Swiss International Air Lines.

Кроме того, Lufthansa объявила об отмене рейсов в Тегеран до 14 октября.