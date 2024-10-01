Поиск

KLM отменила полеты в Израиль как минимум до конца года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания KLM отменила все полеты в Тель-Авив до конца 2024 года, сообщает нидерландский портал NL Times со ссылкой на представителей перевозчика.

Авиакомпания прекратила полеты в Тель-Авив ранее, но планировала возобновить их 26 октября.

"Это решение (о продлении срока) было принято недавно, в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке из-за войны между Израилем и движением "Хезболла", - объяснил представитель KLM.

Что касается Бейрута, то сама KLM не совершает полетов туда, а ее дочерняя компания Transavia, которая работает на этом направлении, прекратила полеты в Бейрут до 3 ноября, а в Тель-Авив - до конца марта 2024 года.

Air France, являющаяся партнером KLM, тоже пока отменила рейсы в Бейрут и Тель-Авив.

Ранее 1 октября о похожих решениях объявили германская Lufthansa и ее дочерняя компания Swiss International Air Lines.

"Авиакомпании Swiss и Lufthansa Group вновь корректируют расписание рейсов в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке: полеты в Тель-Авив будут приостановлены до 31 октября 2024 года; полеты в Бейрут - до 30 ноября 2024 года", - сообщил сайт Swiss International Air Lines.

Кроме того, Lufthansa объявила об отмене рейсов в Тегеран до 14 октября.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
KLM Air France Lufthansa Израиль Тель-Авив Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган заявил, что Нетаняьху нужно остановить, как остановили Гитлера

Генпрокуратура Белоруссии запретила Wildberries продавать дроны в республике

Генпрокуратура Белоруссии запретила Wildberries продавать дроны в республике

Спецназ Израиля за год совершил 70 рейдов в Ливан до начала там сухопутной операции

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой"

Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой"

Анкара назвала рейды Израиля против "Хезболлы" попыткой вторжения в Ливан

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" атаковала пригород Тель-Авива, хуситы - Тель-Авив и Эйлат

Литва денонсировала соглашения с Россией и Белоруссией о защите инвестиций

Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Экс-президент США Джимми Картер празднует свое 100-летие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });