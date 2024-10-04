WSJ сообщила о возможной подаче авиакомпанией Spirit Airlines на банкротство

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Spirit Airlines может инициировать процедуру банкротства и обсуждает такой шаг с держателями ее облигаций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Spirit также рассматривала возможность внесудебной реструктуризации баланса, однако в последнее время переговоры с владельцами бондов и другими кредиторами фокусируются именно на подаче заявления о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Долг компании составляет порядка $3,3 млрд, и ей необходимо погасить бумаги более чем на $1,1 млрд в течение ближайшего года.

Spirit в последний раз фиксировала годовую прибыль до пандемии COVID-19. Несмотря на то, что спрос на авиаперелеты за последние годы восстановился, Spirit и другие бюджетные авиакомпании по-прежнему испытывают трудности, пишет WSJ.

Операции Spirit уменьшаются, недавно авиакомпания объявила о сокращении десятков рейсов в ноябре и декабре.

Spirit также входит в число перевозчиков, наиболее серьезно пострадавших в результате отзыва сотен самолетных двигателей Pratt & Whitney, из-за которого она не могла использовать часть своего парка в этом году.

В марте 2024 года Spirit и JetBlue, планировавшие слияние, были вынуждены расторгнуть сделку, не получив одобрения американских регуляторов.

Акции Spirit подешевели на 30,4% на дополнительных торгах в четверг после выхода публикации WSJ. С начала 2024 года стоимость капитализация компании снизилась на 86%.