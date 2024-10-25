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Spirit Airlines сократит персонал и продаст часть самолетов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Spirit Airlines, испытывающая финансовые трудности, объявила, что урезает расписание полетов, в связи с чем сократит рабочие места, а также продаст часть самолетов.

Реализация мер, которые в общей сложности позволят ей добиться экономии на расходах в размере $80 млн, запланирована на начало 2025 года.

"Сокращение издержек будет достигнуто, главным образом, за счет уменьшения штата сотрудников, соизмеримого с ожидаемым объемом полетов", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания продаст 23 самолета Airbus, которые были выпущены в 2014-2019 годах, компании GA Telesis, которая занимается техническим обслуживанием авиационной техники. Средства от их продажи, а также погашение задолженности, связанной с самолетами, обеспечат Spirit поступление ликвидности в размере примерно $225 млн до конца 2025 года.

Провозные емкости Spirit сократились на 1,2% в третьем квартале, и компания ожидает их снижения еще на 20% в четвертом квартале.

Spirit испытывает серьезные финансовые проблемы после провала сделки с JetBlue Airways Corp. В последний раз авиакомпания фиксировала годовую прибыль до пандемии COVID-19. Несмотря на то, что спрос на авиаперелеты за последние годы восстановился, Spirit и другие бюджетные авиаперевозчики по-прежнему испытывают трудности.

Ранее в октябре The Wall Street Journal сообщала, что Spirit может инициировать процедуру банкротства. По данным газеты, Frontier Group, владеющая авиакомпанией Frontier Airlines, снова рассматривает возможность покупки Spirit. Frontier была близка к покупке Spirit в 2022 году, тогда она оценивала конкурирующую авиакомпанию в $2,9 млрд. Однако в тот момент JetBlue предложила Spirit более выгодные условия - и авиакомпания отказалась от сделки с Frontier.

С начала 2024 года капитализация Spirit снизилась на 85%.

JetBlue Spirit Airlines Frontier Group Frontier Airlines США
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