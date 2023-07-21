Equinor купит компанию-владельца возобновляемых источников энергии в Бразилии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor подписала соглашение с Denham Capital о приобретении компании, владеющей возобновляемыми источниками энергии в Бразилии – Rio Energy, сообщает Equinor.

Denham Capital сохранит за собой определенные активы. Rio Energy будет полностью принадлежать Equinor и станет ее дочерней компанией, но сохранит нынешнюю управленческую команду (в общей сложности около 140 сотрудников).

Согласованный портфель активов состоит из ветроэлектростанции Serra da Babilonia 1 мощностью 0,2 ГВт в северо-восточном штате Баия, портфеля готовых к строительству солнечных фотоэлектрических установок мощностью 0,6 ГВт и проектной линейки береговых ветряных и солнечных электростанций мощностью около 1,2 ГВт.

Ожидается, что портфель проектов будет соответствовать верхнему пределу ожидаемого Equinor диапазона 4-8% реальной базовой доходности проектов по ВИЭ, включая цену приобретения.

За последние несколько лет Equinor инвестировала в несколько компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, таких как Wento в Польше, BeGreen в Дании, Noriker Power в Великобритании и East Point Energy в США.