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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Сбербанк допустил физлиц к своей платформе цифровых финансовых активов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк расширил функционал своей платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) для физлиц-клиентов банка, теперь им доступны зачисление и вывод средств для расчетов по сделкам с ЦФА, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"За весь период работы в информационной системе Сбера зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей. Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств", - сказал Попов журналистам в кулуарах "Дня инвестора" Сбера.

По его словам, пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей.

ЦБ в марте 2022 года включил площадку Сбербанка в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА. Помимо нее, реестр на данный момент содержит еще девять платформ: Альфа-банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба"(дочерняя компания МТС).

Анатолий Попов Сбербанк
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