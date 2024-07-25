Требования об использовании открытых API могут распространить на операторов ЦФА-платформ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Требование об обязательном использовании открытых программных интерфейсов (API) в рамках информационного обмена на финансовом рынке могут распространить на операторов систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также на операторов финансовых платформ. Это следует из проекта закона.

Планируется, что операторы ЦФА-платформ и финансовых платформ присоединятся к инфообмену на втором этапе внедрения открытых API вместе с микрофинансовыми организациями. На первом этапе поставщики и пользователи информации будут представлены крупнейшими банками, брокерами и страховыми организациями, говорится в пояснительной записке к проекту. Для них внедрение открытых API станет обязательным с 2026 года. Вступление в силу законопроекта ожидается в январе того же года.

Законопроект устанавливает состав передаваемых с использованием открытых API данных для разных категорий поставщиков информации, закрепляет новые функции ЦБ в качестве регулятора инфообмена на финрынке, а также права пользователей на получение информации и передачу данных о поручениях клиентов поставщикам.

Концепция и новые функции ЦБ

Open API (открытые программные интерфейсы) – это технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия. ЦБ опубликовал концепцию внедрения открытых API на финансовом рынке осенью 2022 года. По итогам ее обсуждения с рынком был выбран гибридный подход внедрения данной технологии, который предполагает рекомендательное, а затем и обязательное использование стандартов открытых API участниками финрынка и рекомендательное – участниками других отраслей экономики.

Некоторые кредитные организации, например Сбербанк и Т-банк, уже начали обмен партнерскими API в тестовом режиме, что позволит клиентам банков-партнеров видеть свои дебетовые счета и операции по ним в обоих приложениях и управлять ими в одном месте. О выстраивании аналогичного партнерства также заявляли ВТБ и Альфа-банк.

Согласно законопроекту, Банк России будет выполнять функции регулятора информационного обмена на финрынке, как и предполагалось концепцией. При этом ЦБ также будет определять перечень случаев, когда может взиматься плата при инфообмене и ее максимальный размер.

ЦБ будет устанавливать критерии поставщиков и пользователей информации. Данные о юрлицах, участвующих в инфообмене, регулятор будет вносить в единый реестр участников финансового рынка. Кроме того, регулятором определяются порядок и сроки включения в реестр и исключения из него, порядок информационного обмена на финрынке и требования к информационной безопасности.

Технические требования и правила использования информационно-технологических протоколов взаимодействия, обеспечивающих автоматизированное и бесшовное взаимодействие между участниками инфообмена на финансовом рынке, будут размещены на сайте ЦБ не позднее чем за полгода до начала их обязательного применения.

"Принятие законопроекта создаст дополнительные преимущества для потребителей финансовых услуг и участников финансового рынка. В частности, это позволит повысить уровень доступности и разнообразия финансовых услуг, в том числе за счет улучшения скоринга, увеличить рост клиентов за счет улучшения продуктового предложения, увеличить скорость вывода новых продуктов на рынок за счет улучшения клиентских путей, оптимизировать временные и материальные затраты на интеграционные процессы информационных систем", - говорится в пояснительной записке.

Поставщики и пользователи информации

Участники инфообмена в законопроекте разделены на поставщиков и пользователей информации. В зависимости от статуса, они имеют определенные права и обязанности. Помимо перечисленной в проекте обязательной для предоставления информации, ЦБ сможет нормативным актом устанавливать перечень дополнительных данных, которые должны будут передавать поставщики.

Согласно документу, все поставщики информации обязаны будут предоставлять пользователям данные, полученные в ходе идентификации клиентов, а также сведения о совершении клиентом юридически важных действий, связанных с получением финансовых услуг. А для всех пользователей вводится требование о соблюдении конфиденциальности в отношении полученных данных.

Также большинство поставщиков (кроме брокеров и МФО), будут обязаны принимать от пользователей информации поручения на совершение операций на финрынке и предоставлять им данные о результатах этой операции.

Кредитные организации-поставщики информации по запросу обязаны будут передавать пользователям данные о счетах и вкладах клиентов, об операциях по ним, об остатках электронных денежных средств, а также о заключенных с клиентом договорах.

Кредитные организации из числа пользователей информации смогут обеспечивать доступ клиентам к информсистемам по выпуску ЦФА и финансовым платформам для проведения сделок. Такое право также получат страховые организации, депозитарии, операторы ЦФА-платформ и операторы финансовых платформ.

Страховые организации будут обязаны предоставлять информацию о договорах со страхователем, застрахованным лицом, выгодоприобретателем.

Брокеры обязаны предоставлять данные о реквизитах договора об обслуживании, об имуществе клиента, которое находится в распоряжении по договору, а также о сделках брокера с этим имуществом при наличии у него такой информации. Микрофинансовые организации должны будут передавать информацию об операциях заемщиков, а также о договорах, заключенных с ними.

При этом документ закрепляет за брокерами и МФО только обязанности поставщиков информации, без прав пользователей данных.

Депозитарии обязаны передавать информацию о счете депо, открытом депоненту, включая операции по нему, и о депозитарном договоре с депонентом.

В документе не упоминается институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), законопроект о внедрении которого был внесен в Госдуму 16 июля. При этом концепция ЦБ о внедрении открытых API учитывала появление НППУ и их роль в инфообмене.

Операторы ЦФА и финансовых платформ

Операторы финансовых платформ будут передавать данные об остатке денежных средств участника платформы на специальном счете, информацию о договоре с участником платформы, предоставляемых ему услугах и совершенных с помощью платформы финансовых сделках.

Операторы также будут обязаны предоставлять клиенту пользователя информации, являющемуся участником финансовой платформы, доступ к финансовой платформе для совершения финансовых сделок и юридически значимых действий, связанных с получением услуг оператора платформы.

Операторы платформ по выпуску ЦФА из числа поставщиков информации будут предоставлять сведения о ЦФА, которыми владеет пользователь данной площадки, и о его договорах с оператором платформы, а также информацию о финансовых услугах, которые оказывает оператор платформы, об операциях и сделках с ее использованием.

Кроме того, они будут обязаны предоставлять клиенту пользователя информации доступ к площадке по выпуску ЦФА, в том числе с использованием программно-технических средств пользователя информации для распоряжения его клиентом принадлежащими ему ЦФА и совершения клиентом пользователя информации сделок с ЦФА в соответствии с правилами платформы.

ЦФА – это цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Сейчас в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА находится 11 платформ: Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС"). При этом НРД и "СПБ биржа" также имеют статусы операторов обмена ЦФА.

Финансовые платформы - это электронные площадки, где можно приобретать финансовые продукты от разных финансовых организаций в онлайн-режиме. Сейчас реестр операторов таких площадок насчитывает девять участников, в том числе площадку "Финуслуги" Московской биржи, финансовые маркетплейсы Сравни.ру и Банки.ру.

Предоставление и отзыв согласий

Обмен данными с помощью открытых API будет возможен только при получении согласия клиента. Банк России и Минцифры работают над созданием Платформы коммерческих согласий на базе портала "Госуслуги", которая позволит агрегировать, посмотреть и отозвать свое согласие. Пилотирование платформы планируется до конца 2024 года, ее запуск - в 2025 году.

Согласно законопроекту, порядок предоставления и отзыва клиентом согласия будут устанавливаться правительством совместно с ЦБ. При этом согласие будут даваться на обработку конкретной информации определенному участнику обмена.

Если клиент решит отозвать согласие, участник обязан прекратить обработку информации и, в случае если ее хранение больше не требуется для обработки, такая информация должна быть уничтожена в срок не более 30 дней с даты поступления отзыва.