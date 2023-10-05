Imperial Brands объявил buyback на 1,1 млрд фунтов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, объявил программу выкупа своих акций на сумму до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,33 млрд) на 2024 финансовый год, начавшийся в октябре.

Это на 10% превышает buyback по итогам прошлого фингода, сообщила компания.

Общий объем выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций запланирован на этот год на уровне 2,4 млрд фунтов.

В сообщении говорится также, что Imperial Brands достигла цели по увеличению выручки в 2023 фингоду, который завершился в сентябре, на несколько процентов без учета изменения курсов обмена валют.

Концерн также подтвердил прогноз, согласно которому темпы подъема операционной прибыли в 2023-2025 фингодах будут составлять в среднем 4-6% в год.

Котировки акций Imperial Brands в ходе торгов в четверг поднимаются на 3,9%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась почти на 21% (до 14,6 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 за этот период потерял всего 0,1%.

Imperial Brands выпускает сигареты под брендами Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.