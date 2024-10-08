Нацбанк Грузии провел валютные интервенции для снижения давления на лари

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Национальный банк Грузии во вторник выставил на продажу на валютном аукционе $60 млн, объем сделок составил $48,5 млн по среднему курсу 2,7194 лари/$1 при официальном обменном курсе 2,7451/$1 на 8 октября, сообщил ццБ.

"За последние несколько дней зафиксирован избыточный спрос на валюту, который создал дополнительное давление на курс лари", - сказано в сообщении.

Регулятор отмечает, что рост спроса на валюту вызван "в основном разовыми крупными сделками, в частности, в связи с плановой выплатой дивидендов, чтобы смягчить существующее давление Нацбанк решил провести валютную интервенцию".

Нацбанк подчеркивает, что "колебания, наблюдаемые на валютном рынке, не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому они носят краткосрочный характер". В сообщении регулятор отмечает сильные макроэкономические основы, инфляцию ниже целевого показателя 3%, сильный приток иностранной валюты, что помогает поддерживать дефицит текущего счета на устойчивом уровне.

Нацбанк вышел на рынок с валютными интервенциями в четвертый раз в этом году, суммарно продав $217 млн.

За период с 10 сентября официальный курс лари по отношению к доллару США снизился на 1,82%, в сентябре зафиксировано снижение международных резервов Нацбанка на $126 млн.