Нацбанк Грузии снова вышел на рынок с валютными интервенциями на $60 млн

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Национальный банк Грузии во вторник снова вышел на рынок с валютными интервенциями на $60 млн, продав всю предложенную рынку сумму, говорится в сообщении Нацбанка.

"Целью данного вмешательства является снижение возможного негативного воздействия на рыночные ожидания в результате разовых крупных сделок", - отмечается в сообщении регулятора.

Нацбанк пояснил, что "разовые крупные операции, в частности, финансового сектора, погашение обязательств, номинированных в лари, выпущенных в предыдущие годы, выплата дивидендов, временно увеличивают спрос на иностранную валюту". Для предотвращения чрезмерных колебаний валютного курса Нацбанк выставляет инвалюту на валютные аукционы.

Между тем, обменный курс лари продолжает снижаться: за период с 1 по 11 июня лари ослаб к доллару США на 1,9% после снижения на 3,9% за май.

Спрос на инвалюту на валютном рынке Грузии повысился с середины мая на фоне внутриполитического кризиса в Грузии из-за принятия властями страны в мае закона "О прозрачности иностранного влияния". Нацбанк во второй половине месяца дважды вынужден был прибегнуть к валютным интервенциям на общую сумму $109 млн для поддержки курса лари.

Ослабление нацвалюты также привело к ускорению инфляции в Грузии. В мае 2024 года годовая инфляция достигла 2% (самый высокий показатель за последние 12 месяцев) после роста на 1,5% в апреле, 0,5% в марте и 0,3% в феврале.

Кроме того, в мае значительно снизились международные резервы Грузии. По данным Нацбанка страны, на 31 мая 2024 года показатель составил $4,6 млрд против $5 млрд на 31 декабря 2023 года, сократившись на 8,2%, или на $409,65 млн.

Данные отчетности свидетельствуют, что только за май международные резервы сократились на 4,5%, или на $214,4 млн, что составляет более половины объема снижения с начала года, после роста в апреле на 0,8% (на $37,4 млн) и в марте на 0,6% (на $30,6 млн).