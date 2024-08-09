Сбербанк за 7 месяцев нарастил чистую прибыль по РБСУ на 6%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-июле 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% - до 909,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Чистая прибыль банка в июле выросла на 8,2% - до 141,2 млрд рублей.

Рентабельность капитала за 7 месяцев 2024 года составила 23,3%, в июле - 25,6%.

Чистый процентный доход за январь-июль 2024 года вырос на 15,8% - до 1 трлн 456,8 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 9,1%, до 420,3 млрд рублей.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 7 месяцев 2024 года снизились на 27,6% - до 305,5 млрд рублей. В июле данный показатель снизился почти вдвое - до 38,1 млрд рублей.

Стоимость риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,3% за январь-июль 2024 года и 0,7% в июле. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.

Операционные расходы за 7 месяцев 2024 года выросли на 20,7% - до 535,7 млрд рублей. В июле операционные расходы составили 88,7 млрд рублей, увеличившись на 23,5% на фоне повышения заработной платы сотрудникам с 1 июля 2024 года.

Отношение расходов к доходам за январь-июль 2024 года составило 27,4%, а в июле - 29,7%.

Величины базового и основного капитала снизились на 13,0% и 12,7% за месяц преимущественно из-за выплаты дивидендов и составили 5,1 трлн рублей и 5,3 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка снизился на 10,2% - до 6,2 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 1,6 п.п. за месяц до 9,8% и 10,1% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала сократился на 1,5 п.п. - до 11,8%.