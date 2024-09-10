Сбербанк в январе-августе получил 1,053 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-августе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,4% - до 1 трлн 52,6 млрд рублей с 999,1 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщила пресс-служба банка.

В августе банк заработал 142,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 1,3% выше результата за август 2023 года (140,9 млрд рублей).

Рентабельность капитала в январе-августе текущего года составила 23,6%, в августе - 26,2%.

Чистые процентные доходы за 8 месяцев 2024 года выросли на 15,5% - до 1 трлн 694,7 млрд рублей, в августе - на 14,1% - до 237,9 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы за январь-август 2024 года увеличились на 8,1% - до 485,8 млрд рублей - в основном за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. В августе этот показатель вырос на 1,8% - до 65,5 млрд рублей. Небольшую динамику августа банк объяснил высокой базой прошлого года, сформированной за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов, а также ростом расходов на программу лояльности.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 8 месяцев 2024 года снизились на 22,2% - до 398,5 млрд рублей. В августе этот показатель вырос на 3,4% - до 93 млрд рублей.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,3% за 8 месяцев и 1,5% в августе 2024 года.

Операционные расходы в январе-августе выросли на 19,8% - до 615,9 млрд рублей, в августе - на 14,2% - до 80,3 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за 8 месяцев 2024 года составило 26,7%, в августе - 23,1%.

Базовый и основной капитал за месяц выросли на 10,2% и 9,9% в связи с завершением аудита прибыли за I полугодие 2024 года и составили 5,636 трлн рублей и 5,786 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка увеличился на 2,2% - до 6,331 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в августе выросли на 0,8 процентного пункта (п.п.) - до 10,6% и 10,9% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала за месяц не изменился и составил 11,9%.