Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла до 768,7 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост на 1,1% г/г), в целом за полугодие прибыль крупнейшего российского банка составила 768,7 млрд рублей (рост на 5,6%) при рентабельности капитала в 22,9%, говорится в сообщении кредитной организации.

Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы прошлого года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.

Чистый процентный доход банка за шесть месяцев вырос на 16,9% г/г, до 1,244 трлн рублей. Рост чистого процентного дохода в июне составил 13,8% г/г на фоне увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Чистый комиссионный доход за первое полугодие увеличился на 9,7% г/г, до 353,8 млрд рублей. В июне рост составил 10% г/г, в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от торгового финансирования и документарных операций.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за шесть месяцев составили 267,4 млрд рублей. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за полугодие. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,8 раза.

Операционные расходы составили 447 млрд рублей и выросли за шесть месяцев на 20,2% г/г. Отношение расходов к доходам составило 27% против 26,6% месяцем ранее.