Сбербанк в марте ускорил темпы потребкредитования до 1,4% с 1% в феврале

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в марте ускорил темпы роста потребительского кредитования до 1,4% после 1% в феврале, объем портфеля с начала года вырос до 3,9 трлн рублей, следует из отчетности банка по РСБУ.

Портфель жилищных кредитов в марте вырос на 0,2% после роста на 0,4% месяцем ранее, а с начала года показал рост на 0,5%, его объем составил 10,2 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель в марте вырос на 1% против в 0,8% феврале, до 15,9 трлн рублей. Частным клиентам в марте было выдано 523 млрд рублей кредитов (449 млрд рублей в феврале), более половины которых пришлось на потребительское кредитование. С начала года рост портфеля составил 2,1%.

Корпоративный кредитный портфель в марте вырос на 1,3% против 0,3% в феврале, до 23,4 трлн рублей. За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму 1,8 трлн рублей (1,5 трлн рублей в феврале). С начала года портфель вырос на 0,5%.

"Мы увидели некоторое улучшение спроса в корпоративном кредитовании, в то же время ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок", - сказал через пресс-службу глава банка Герман Греф.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,1% на конец марта.

Средства физических лиц в марте выросли на 1,8% (после роста на 2,7% в феврале) на фоне притока средств на срочные депозиты и составили 23,2 трлн рублей. С начала года средства физлиц выросли на 2,5%.

Средства юридических лиц в марте снизились на 0,9% (после роста на 1,6% в феврале), до 11,4 трлн рублей, в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью, отмечает банк. С начала года средства юрлиц выросли на 5,2%.