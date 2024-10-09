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Группа "Русагро" запустила процесс дробления акций

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа "Русагро"", находящееся в процессе редомициляции, запустило процесс дробления акций.

Как сообщается в материалах компании, новый номинал акции составит 2,5 рубля вместо прежних 30 рублей.

Изменение в решение о выпуске акций ПАО вносится во исполнение решения арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2024 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, запущен процесс по дроблению акций в рамках предписаний ЦБ. "Внесение изменений в решение о выпуске - это только первый этап. Далее будет проведена работа с регистратором и затем "Русагро" отдельно разместит детали дробления, новое количество акций в публичном пространстве", - заявили в "Русагро".

Арбитражный суд Московской области 5 сентября удовлетворил иск Минсельхоза к Ros Agro Plc. Детали решения не приводились. Заседание прошло в закрытом режиме. Заявление Минсельхоза касается приостановления осуществления компанией Ros Agro Plc корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро".

Однако Ros Agro Plc оспорило это решение в апелляционном суде.

В июле "Русагро" была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Этот статус позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе Ros Agro Plc, при условии удовлетворения судом заявления Минсельхоза осуществление корпоративных прав будет приостановлено, компания утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями дочерней компании, а также претендовать на дивидендные выплаты. В свою очередь, акционеры Ros Agro Plc получат возможность на распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро".

Параллельно с юридической процедурой в рамках регулирования ЭЗО сама компания запустила корпоративные мероприятия, направленные на редомициляцию в Россию. На внеочередном собрании 6 сентября акционеры Ros Agro не одобрили решение о редомициляции.

Ранее компания заявляла, что после завершения редомициляции вернется к вопросу о выплате дивидендов. Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу. Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Уставный капитал Ros Agro Plc разделен на 27 333 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro Plc, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, листинг был отменен в августе 2024 года. Акции торгуются на "Московской бирже", с марта 2023 года - на Казахстанской международной бирже.

Ros Agro Лондонская фондовая биржа Минсельхоз Русагро
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