Кипрский акционер "Русагро" обжаловал решение суда о приостановке корпоративных прав в холдинге

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Компания Ros Agro Plc (Кипр), которая является холдинговой структурой ПАО "Группа "Русагро", обжаловала решение арбитражного суда Московской области по иску Минсельхоза РФ о приостановке корпоративных прав в агрохолдинге.

Запись о подаче апелляционной жалобы появилась в картотеке суда в понедельник.

Как сообщалось, арбитражный суд Московской области на заседании 5 сентября удовлетворил иск Минсельхоза РФ к Ros Agro Plc (Кипр). Детали решения не приводились. Заседание прошло в закрытом режиме. Заявление Минсельхоза касалось приостановления осуществления компанией Ros Agro Plc корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры – ПАО "Группа "Русагро".

В июле этого года компания была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе Ros Agro Plc, при условии удовлетворения судом заявления Минсельхоза осуществление корпоративных прав будет приостановлено, компания утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями дочерней компании, а также претендовать на дивидендные выплаты.

"В свою очередь, акционеры Ros Agro Plc получат возможность на распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро", - говорилось в пресс-релизе.

Параллельно с запущенной в рамках регулирования ЭЗО юридической процедурой сама компания проводит корпоративные мероприятия, направленные на редомициляцию в РФ. Однако на внеочередном собрании 6 сентября акционеры Ros Agro не одобрили решение о редомициляции.

Ранее компания заявляла, что после завершения редомициляции вернется к вопросу о выплате дивидендов. Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу. Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Уставный капитал компании разделен на 27 млн 333 тыс. 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro Plc, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, листинг был отменен в августе 2024 года. Акции торгуются на Московской бирже, с марта 2023 года – на Казахстанской международной бирже.

"Русагро" занимает первое место в РФ в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины. В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Выручка группы в 2023 году выросла на 15% до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 26% до 56,56 млрд руб., чистая прибыль – более чем в семь раз до 48,7 млрд руб. Земельный банк группы составляет 696 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.